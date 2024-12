Lucía Aránega, comandante española del sindicato SEPLA , ha esclarecido a Noticias Cuatro las dudas que surgen sobre las causas del siniestro. Con respecto al muro, explica que todos los aeropuertos lo tienen: "Este aeropuerto, por tamaño lo que no tiene es un a zona de mitigación del impacto justo después del final de la pista. Es una barrera física, una especie de plastilina que frena el avión en caso de que este no pueda hacerlo", explica.

Los aeropuertos más grandes del mundo, como el de Madrid, sí tienen este tipo de sistema que ayuda a realizar aterrizajes forzosos como el que realizó el avión accidentado, sin embargo, este aeropuerto coreano al tener un tamaño más reducido, no lo tiene: " Si lo hubiese tenido, hubiese frenado perfectamente y no hubiese impactado con nada", segura la comandante.

Antiguamente, los incendios más graves como el provocado tras el choque contra el muro, se mitigaban con una espuma que no se utilizó en este caso dado que este procedimiento hace unos años que quedó obsoleto debido a su alto grado de contaminación y porque deja la pista inservible durante un largo periodo de tiempo.

Muchos son los que se preguntan también por qué el piloto no activó el sistema de expulsión de combustible. Lucía Aránega ha explicado que muchos aviones ya no cuentan con este sistema: "Es un sistema que ya no se implementa en los aviones y en este procedimiento tampoco hubiese dado tiempo".