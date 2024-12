Llegan las Navidades y con ella su banda sonora: la de Mariah Carey que con su canción “All I Want for Christmas Is You” (1994) cumple esta Navidad 30 años. Algunas cifras estiman en cerca de 80 millones de dólares lo que la artista ha ganado por las reproducciones totales solo de esa canción. Pero, ¿qué pasa con el resto de cantantes? ¿cómo ha cambiado el mundo de la música a raíz de la llegada de las plataformas de streaming? ¿Existe el fraude? Hay grupos más veteranos que Carey que también con millones de reproducciones no cobran más de unos pocos euros.