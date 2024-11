Luis se encaró con el Rey en Paiporta: “En mi opinión, no debería haber ido”

“Nosotros estábamos en Paiporta limpiando, ayudando, cuando escuchamos mucho ruido. Cuando llegamos, a Pedro Sánchez no le vimos, pero si vimos al Rey. Que en primer lugar me gustaría destacar la valentía o el valor que tuvo de ir de cara al pueblo y acercarse a todos los ciudadanos a hablar con nosotros”, aseguraba Luis.

El voluntario, antes de nada, opinaba sobre la conveniencia de la visita en ese momento: “ En mi opinión el Rey no debió ir ayer… no se lo dije directamente así, pero creo que quedó claro que no tenía que haber ido”.

“Yo le pregunté directamente que por qué no teníamos el Estado de Alarma, que qué hacía falta. Su contestación no es que no fuese necesario, pero que medio ya estaba implantado porque como que ya tenían todos los efectivos sobre el terreno… Y mi opinión es que no es verdad”, comentaba el joven que se encaró con el Rey en Paiporta, Valencia.