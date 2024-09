Exclusiva | Las declaraciones clave de Rafa Mir y de la joven presuntamente agredida: las versiones no coinciden

En cambio, la versión de los hechos deja de coincidir, cuando el futbolista y la víctima, se desplazan a su vivienda y tienen un encuentro íntimo en la piscina. La víctima señala, que el futbolista la agarra contra su voluntad: "Me coge con fuerza y me tira a la piscina con la ropa puesta. Intenta besarme mientras me agarra la cara en contra de la voluntad". Por el contrario, Rafa Mir afirmaba: "Nos damos un abrazo en el agua. Igual que había pasado en la discoteca, la toqué con los dedos en la vagina..."

Posteriormente, el futbolista y la presunta víctima, tienen otro momento íntimo en el baño de la casa de Rafa Mir, que la víctima asegura que tampoco fue consentido: "Me introdujo por la fuerza en el baño. Me sienta encima del lavabo y procede a introducirme los dedos en la vagina. Yo no paro de llorar y de decirle que me deje". En contraste, Rafa Mir habla de otro momento íntimo aprobado por ambos: "Nos metemos en el baño y nos ponemos a hablar. Nos volvimos a besar y le vuelvo a tocar y ella me toca a mí".