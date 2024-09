Nacho Abad estalla tras hablar con la hija de un militar fallecido: "No es el dinero, es el desprecio, me parece de tal nivel de vergüenza"

La hija del militar fallecido daba más detalles sobre el incidente en el que muere su padre y explicaba: "El problema fue que la explosión no era del material con el que estaba mi padre, sino de los compañeros del ejército de tierra. También Miriam añadía, que el material que explosionó era inútil, estaba caducado y no se podía utilizar para prácticas militares.

Para finalizar, Miriam comentaba que el caso ha prescrito y no ha habido ningún responsable directo del grave incidente. Nacho Abad, muy indignado, estallaba: "Me parece de tal nivel de vergüenza que tu padre muera en unas practicas con material caducado y de una manera tan estúpida. Privándote a ti de un padre y a tu madre de un marido cuando solo tenías 16 años, los abrazos que te has perdido, los besos que te has perdido. No es el dinero, es el desprecio de no valorar quien era tu padre".