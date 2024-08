Un okupa se pone violento contra los vecinos que estaban hablando de su narcoedificio: "Esto es todos los días"

Se ha convertido en un narcoedificio y los vecinos tienen miedo de pasar incluso por la calle porque tiran cosas por las ventanas, como cafeteras, botes de pintura a los coches , la barandilla del balcón. En la calle no hay ni una sola farola funcionando y los vecinos están hartos de la situación.

"Nos robaron la tele en su día... Es carencia para los comercios. Si la gente esquiva la calle ya no entra", ha comentado uno de los vecinos. "El buzón me lo reventaron, agresiones, amenazas, roturas...", ha dicho otro. Los okupas para huir de la Policía han hecho un butrón para entrar y salir para poder escapar sin problemas.

El Ayuntamiento de A Coruña ha intentado poner una solución reubicando a estos okupas en otras viviendas para liberar el edificio. Sin embargo, una vecina ha señalado que hasta hora no han podido hacer nada: "Hay que esperar a que uno muera para que precinten el edificio".

Tres vecinos han podido hablar en directo en 'En boca de todos' sobre la situación que están viviendo. "La convivencia es la ley del oeste. El que puede se enfrenta a ellos y el que no, no dan las cara porque tiene miedo", ha advertido uno de los vecinos. Sin embargo, otro hombre que estaba a su lado le ha respondido: "Yo miedo no, respeto sí. Cada vez va a peor".