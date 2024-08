Una mujer denuncia que han vendido la fosa en la que estaban sus difuntos: ''Dejaron los restos en una bolsa''

Felisa es una mujer que acude a 'En boca de todos' para denunciar que la última vez que acudió al cementerio a visitar a sus difuntos se encontró los restos en bolsas. Se enteró de lo ocurrido cuando acudió en febrero al lugar y el enterrador le dijo que no había nadie porque la tumba había sido vendida porque no había pagado la tasa de mantenimiento.

Felisa denuncia que, tras lo ocurrido, pagó la tasa hasta el año 2034, pero denuncia que no ha recibido ni los restos de los difuntos ni su tumba , y que a cambio le han dado un nicho que está completamente destrozado que no tiene nada que ver con el que ella tenía en propiedad.

Tras escuchar las palabras de los responsables, Felisa se ha pronunciado, muy contundente: ''La fosa que me dieron estaba echa polvo. Yo no elegí la fosa, no tenía más opción que coger algo, yo lo que quiero es recuperar mi fosa porque yo la arreglé, me costó 2.500 euros''.