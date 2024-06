Amor Romeira, contundente con el polémico cartel del Orgullo 2024: "No entiendo los preservativos en un cartel por la lucha de los derechos"

El cartel de las fiestas del Madrid Orgullo 2024 han generado una gran polémica, acusado de estigmatizar e incluso humillar al colectivo. Preservativos, tacones, copas, flores y fuegos artificiales son los protagonistas del cartel. No hay ni rastro de arcoíris, ni reivindicaciones, ni las siglas LGTBIQ+ propias del colectivo. Estos panfletos llenan ya las banderolas de la capital y han llenado las redes sociales de críticas.

"No me ofende, pero es verdad que deja mucho que desear. Que pongan unos preservativos en un cartel de una lucha que es por los derechos, por la igualdad, por el respecto, la tolerancia, es un poco fuerte" , comenzaba indicando la artista.

Amor Romeira también ha señalado, que el preservativo debería de estar en todos los carteles de fiestas de Madrid e instaba al Ayuntamiento a añadirlo en todas las celebraciones populares y añadía : "No solo lo tiene que utilizar la comunidad LGTBIQ+ , sino toda la sociedad para prevenir enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados y para muchas otras cosas".

Ante estas palabras, Nacho Abad comentaba: "No es lo mismo la fiesta de la Paloma que la del Orgullo, ¿no?" y la artista respondía: "Para mí es exactamente lo mismo en referencia a la seguridad sexual". Carlos Segarra, siguiendo lo que indicaba el presentador, afirmaba: "Yo vivo al lado y no tiene nada que ver una celebración con otra, en las fiestas del Orgullo hay un desenfreno, cachondeo y eso es así".

Por último, respecto a lo que más le ha molestado del cartel, Amor Romeira subrayaba: "No se pone ninguna referencia a lo que es la lucha del colectivo LGTBI, me molesta que no se haga un eslogan que represente lo que hemos estado haciendo durante muchos años: luchar por la diversidad, tolerancia y por el respeto".