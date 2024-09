Juan Carlos cuenta cómo ser actor de teatro le hizo superar el momento más difícil de su vida: "No tenía ganas de nada"

Además, Juan Carlos, más conocido como el 'Palanquetas', cuenta que el ser actor en un teatro de su pueblo para él supuso un punto de inflexión: "Mi madre murió con 57 años de un infarto fulminante en 2012. No salía ni tenía ganas de nada. Mi vida era casa-trabajo y así... hasta que una de las compañeras me dijo que hacía falta un papel y que por qué no me apuntaba, que intentara salir. Y empecé y es lo mejor que pude hacer".