María nos deja un momentazo en las alturas junto a Jesús Calleja cantando un coro a pleno pulmón: "¡Ay, virgen bendita!"

Pues bien, Jesús Calleja no ha dudado en subirla al helicóptero para que viva una experiencia única en las alturas. Y una experiencia que vivía de la mejor manera posible. Además, saludaba a su amiga Teodora desde las alturas: "¡Lo que te has perdido!". "Lo más brillao que he tenido en la vida. ¡Ay, virgen bendita!", exclamaba la anciana, muy feliz e ilusionada por lo que estaba viviendo.