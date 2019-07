Loles León llamó "maleducada" a Madonna y estuvo a punto de hacer "una cama redonda con Jeremy Irons"

Loles solo tiene elogios y buenas palabras para Pedro Almodóvar , con quien está muy unida y comparte mil anécdotas. "Yo con Pedro entré por la puerta grande en el cine. Él vino a verme y me dijo que tenía dos papeles secundarios en una película, 'Mujeres al borde de un ataque de nervios'. Le dije que solo quería ser la telefonista. Él me dijo que si lo hacía bien, me crearía un personaje para su próxima película, que fue 'Átame" , contaba la actriz.

Por si fuera poco, ¡Loles también tuvo un flirteo con Jack Nicholson! "Jack Nicholson no sé qué decía porque no le entendía. Mi traductora era Rossy de Palma, le dije que le dijese que me daba miedo por si nos daba un hachazo como en 'El Resplandor'. Él dijo que lo iba a hacer pero no con el hacha...", revelaba Loles.