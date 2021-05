Risto no entiende que se rescinda el contrato de sanitarios

Una enfermera despedida habla con 'Todo es mentira'

'Todo es mentira' ha hablado con Violeta Torregrosa, enfermera contratada para luchar contra el covid, a la que han comunicado que no le renuevan el contrato: "Me han llamado del departamento del hospital y me han informado de que no me renovaban. En la Comunidad Valenciana nos contrataron a 9.300 sanitarios". Esta joven "no" se lo esperaba y asegura que les ha "defraudado mucho" tras estar en primera línea durante toda la pandemia.