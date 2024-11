'Todo es mentira' | Programa, en vídeo (25/11/2024)

Javier Chicote, jefe de investigación de 'ABC' y nuestro colaborador ha hablado con 'Todo es mentira' tras la información que ha publicado en su periódico sobre que Moncloa mandó a Juan Lobato la confesión del novio de Ayuso para que lo sacase en la Asamblea de Madrid para que lo utilizase contra la presidenta de la Comunidad y este, no solo no lo hizo, si no que mandó los mensajes a una notaria por si acaso, algo que Lobato ha negado (25/11/2024).