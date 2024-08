Oscar Puente ha encargado una auditoría contra José Luis Ábalos por el 'Caso Koldo'. Hablamos con el exministro. Ábalos: "Yo no sé so esto es un ajuste de cuentas. Cómo torpeza, me parece exagerada". Además, suspendidos los mossos que ayudaron al expresident Puigdemont en su huida. Se les acusa de crear alarma social.