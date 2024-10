¿Existe alguna evidencia científica que certifique que Cristobal Colón fue judío sefardí?

El origen de Critóbal Colón ha sido un misterio para la ciencia, las teorías, lejos de descartarse no han dejado de crecer, pero un documental de TVE asegura haber resuelto el enigma, en el que se afirma que habría sido un judío sefardita español y no genovés. El documental desmonta la teoría más asentada hasta la fecha, Critóbal Colón no sería Genovés, pese a que él mismo se indetificaba como tal.