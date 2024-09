Primeras palabras de 'Sandokán', condenado por cohecho en el caso Malaya: "Villarejo fue el que me metió en la lista"

'Sandokán' empezaba desvelando quién le mete en la caso Malaya: "A mí incluye Villarejo en la lista". Por otro lado, respecto a los motivos para que Villarejo hiciera esto explicaba: "Yo le compro unos suelos no urbanizables por 17 millones de euros y le digo que se los pago en 3 años. Sin embargo, él me dice que no me firma las escrituras hasta que le pague el último euro y es entonces cuando yo le digo que no me interesa el negocio".