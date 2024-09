Ábalos pasa al ataque y registra 23 preguntas en el Congreso: "Me han surgido muchas dudas tras la auditoría y quiero conocer el alcance"

Por otro lado, Risto Mejide comentaba a Ábalos, que si ha decidido pasar a la ofensiva, y el exministro respondía: "No, yo no hago más que responder a un documento que no tiene ninguna validez jurídica, pero que ha servido para que no se cumplan las directrices de la Administración General del Estado, que dice que hay que evitar contaminar procesos judiciales".