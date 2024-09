Susana Díaz, muy crítica con Ayuso tras sus palabras contra Sánchez: "Solo piensa en ella y está en la bronca por la bronca"

Isabel Díaz Ayuso, a su salida de la reunión organizada por Feijóo, decía ante los medios de comunicación: "Un encuentro que no podría celebrar Pedro Sánchez porque no es capaz de reunir a cuatro presidentes autonómicos. Él pretende que vayamos a verle engañados y decirnos que nos va a dar ese dinero que no tiene, que no va a poder afrontar las CCAA, ni las clases medias, mientras fabrica un nuevo Estado".