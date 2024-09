La pullita de Enric Juliana a García-Margallo que ha molestado al exministro: "Usted no tiene un buen día, admítalo"

A la vuelta de publicidad, el exministro de Asuntos Exteriores, que había afirmado desconocer este tipo de concierto económico plateando por Feijóo, comentaba a Enric Juliana: "Me he informado y fue una propuesta en el círculo de empresarios, que se puede estudiar, no es equivalente a un acuerdo firmado entre dos formaciones políticas y avalado por el presidente del Gobierno, no es lo mismo. Pasó desapercibido, yo estaba en el Gobierno y no me enteré".