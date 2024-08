La simpática anécdota de García-Margallo que provocaba las risas de todos: "Me llamaron Rappel"

Después de esta aventura de la colaboradora, José Manuel García-Margallo confesaba, que se disfrazó porque fue mantenedor de moros y cristianos en Jávea: "Me puse un traje que me había regalado el Emir de Abu Dabi". Así mismo, seguía relatando que, tras esto, los mensajes que recibió no fueron amables: "El más amable me dijo que me parecía a Rappel". En ese momento, el plató estallaba a 'carcajada limpia'.