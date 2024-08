Carlos Cuerpo, ministro de Economía, por primera vez en Mediaset, para inaugurar la sexta temporada de 'Todo es mentira'

Javi Gómez, presente también en el plató de 'Todo es mentira', daba la enhorabuena al programa y comentaba a Risto que él había hecho una apuesta del invitado sorpresa y la había fallado: "Un familiar me preguntó quién era el invitado secreto a ver si me sacaba algo, pero yo no tenía la información y fíjate yo me fui por otro lado, pensé en José Luis Martínez-Almeida".