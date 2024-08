Risto frena la disputa entre Esperanza Aguirre y Emilio Delgado: "Esto no es un debate presidencial"

Tras las críticas al Gobierno por parte de Esperanza Aguirre, Emilio Delgado indicaba, que España no es un régimen presidencial sino un régimen parlamentario, por lo tanto no se elige un presidente, sino a un Parlamento estos luego eligen al presidente y reprochaba a Esperanza Aguirre: "Que a ti no te guste es legítimo, a mí tampoco me gusta que estéis de la mano de Vox con la ultraderecha más rancia de toda Europa y me tengo que aguantar".