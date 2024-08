El chiste de Luis Fabra que ha desatado la risa 'a carcajada limpia' en Risto Mejide: "Perdón"

Tras dar esta información, Risto Mejide preguntaba a los colaboradores de 'Todo es mentira' si tienen esta aplicación de mensajería instantánea que nació un 14 de agosto de 2013. Mientras que Emilio Delgado respondía que "sí", Esperanza Aguirre desvelaba que la tuvo, pero actualmente ya no está descargada en su móvil: "Son demasiadas cosas... no tengo ni Instagram ni Facebook. No me da tiempo...".