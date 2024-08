El mensaje más surrealista del equipo de Óscar Puente, que provoca la risa de los colaboradores: "Llamáis todos los días"

Por último, el mensaje terminaba de forma brusca: "Ya os he dicho que esto es un tema que tengo que mirar bien y ahora no va a ser". Tanto Risto como los colaboradores no han podido aguantar la risa y han bromeado con las palabras del equipo de Óscar Puente. "¿Quiere llegar al trabajo? Ahora no va a ser", ha expresado Risto de forma cómica.