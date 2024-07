Las duras palabras de Javier Clemente contra De la Morena: "Es un caradura, nos quiso echar del fútbol mundial"

El exseleccionador ha querido dirigirse a los periodistas que criticaron duramente a Luis De la Fuente e indicaron que no debía de ir "porque no tenía experiencia": "Hubo un periodista que dijo que él no era de la Selección porque era del Real Madrid". Con estas palabras, Clemente señalaba, que "hablar es muy fácil y rectificar es imposible", ¿por qué no dan los nombres y apellidos de los que han maltratado a De la Fuente al comienzo de la Eurocopa?".