La pesadilla de los trasteros okupados en Mataró: “Esto no se puede aguantar”

Antes, el programa ha hablado con uno de los vecinos afectados, que no ha querido dar la cara por miedo a represalias, y que se ha mostrado desesperado con la situación que están viviendo:

“Esto es insalubre, esto es una cosa que no se puede aguantar. Yo tengo un trastero allí y no quiero bajar, porque tengo miedo a encontrarme según con quién y me monte una bronca”.