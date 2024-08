Una española en Sídney tiene que pagar 1.500 euros a los bomberos por una pizza: "Comenzó a salir humo y todas las alarmas empezaron a sonar"

Fue entonces cuando la joven hizo lo siguiente: "Corrí todo lo que pude para decir en recepción que no había fuego y que no hacía falta llamar a los bomberos. Me dijeron que no, que si suena la alarma tienen que salir los bomberos. Tuve una reunión con la jefa y me dijo que la última vez tuvo que pagar 1.500 euros. Lo pasé bastante mal sin saber cómo pagaría todo esto".