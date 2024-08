¡'Tiempo al tiempo' cumple 100 programas!: la sorpresa que no se esperaban Mario Picazo y Alex Blanquer

"Yo creo que Alex ha puesto una fuera de tiempo. Aunque no sabemos si esto es pelar o no", apuntaba José Domingo, para posteriormente coger un langostino de Alex que no estaba muy bien pelado que digamos: "No sabemos si se la podemos dar por válida...". "La cosa ha estado muy igualada", decía el reportero de 'TAT'. Finalmente, el resultado se saldaba con un empate.