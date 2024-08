Les okupan la casa y al recuperarla no tienen suministro: "Estamos así desde hace dos meses"

La primera de ellas fue que no tenían suministro de agua. Ahora, recuperarla no les será tan sencillo. "No hemos podido, puesto que no hemos podido limpiar los platos ni hacer todas las cosas... ha sido imposible. Tenemos que hacer cargas de agua mineral a todas horas, porque es imposible", dice una de las afectadas, en 'Tiempo al tiempo'.