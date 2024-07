Aplicar vaselina en el contorno de los ojos: el último reto viral en redes que puede ser perjudicial

La dermatóloga Natividad Cano ha despejado todas las dudas sobre aplicar la vaselina en el contorno de los ojos. La misma ha advertido a los espectadores de que no funciona para quitar las arrugas de la cara: "No se puede utilizar como contorno de ojos. En muchas ocasiones la podemos utilizar para reparar la piel, aumentar el grado de hidratación, proteger incluso de otros productos que aplicamos alrededor de los ojos, pero no es un antiarrugas".