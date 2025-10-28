'First Dates' | Programa completo, en vídeo (28/10/2025)
La pieza que le falta a mi corazón
Charly, inglés enamorado de España, no consigue contagiarle a Marta su pasión por los puzles. Judith es exigente, busca alguien que sepa llevar su fuerte carácter, y Jose le da buena 'vibra'. Cati está harta de hombres básicos, pero tampoco le gusta que Francisco la quiera llevar a coger setas.