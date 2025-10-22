Logo de cuatrocuatro
'First Dates' | Programa completo, en vídeo (22/10/2025)

P2203 - Prohibido debatir, permitido ligar First Dates Temporada 8 Programa 2203
Que en las citas no se habla de política ni de religión no hace falta decirle, pero por si acaso Ana ha querido aclarárselo a su cita Esteban, que ella prefiere hablar de "sexo". Lo que no sabemos es si David hubiese preferido hablar de estos temas, antes que enterarse que su cita, Patri, tiene una relación abierta con la que convive en la misma casa.

