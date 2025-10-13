'First Dates' | Programa completo, en vídeo (13/10/2025)
Disfruta de todas las citas de 'First Dates' en el programa completo del 13 de octubre del 2025
Un brindis en buena compañía
Ginnet, técnico en emergencias sanitarias, cantante y compositora de 22 años, llega desde Palma de Mallorca buscando un poco de suerte en el amor ya que hasta ahora sus elecciones no han sido acertadas. Le gustaría conocer a una persona con ambiciones y que practique deporte. Su cita, Alejandro, vigilante de seguridad e influencer de 26 años, es de Málaga y al conocerla se queda sorprendido.