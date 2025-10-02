'First Dates' | Programa completo, en vídeo (02/10/2025)

First Dates 02 OCT 2025 - 23:35h.

Disfruta de todas las citas de 'First Dates' en el programa completo del 2 de octubre del 2025

Anyely, es una cantante cubana de 21 años que le encanta sentirse "sexy". Busca a alguien que sea capaz de mirarla a los osos sin sentirse intimidado, y que no la vea como un trofeo. Su cita, Álex, es un agente de marketing de modelos, algo que a Anyely no le ha sonado muy bien de primeras. ¿Conseguirá Álex venderse como la mitad que le falta a ella? ¿O se irá Anyely con la música a otra parte?