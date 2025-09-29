'First Dates' | Programa completo, en vídeo (29/09/2025)

First Dates 29 SEP 2025 - 23:35h.

Disfruta de todas las citas de 'First Dates' en el programa completo del 29 de septiembre del 2025

Orlando es una persona muy optimista en el amor para los reveses que se ha llevado. Ha venido al restaurante para encontrar el amor, el verdadero esperemos, tras los 8 divorcios que ha sufrido. Parece que le gusta coleccionar anillos. Paqui, una auxiliar geriátrica de Madrid, es la pretendienta para ser el noveno amor en la vida de Orlando. ¿Tendrán química?