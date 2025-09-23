'First Dates' | Programa completo, en vídeo (23/09/2025)

First Dates 23 SEP 2025 - 23:40h.

Disfruta de todas las citas de 'First Dates' en el programa completo del 23 de septiembre del 2025

Compartir







Con los muertos mejor que con los vivos

Joel es estudiante de periodismo y reguetonero comercial en ciernes. Abril ha terminado sus estudios de auxiliar de enfermería y tras lo visto prefiere estar con los muertos antes que con os vivos. Pero entre risas y tonteo sus mundos aparentemente opuestos pueden terminar por unirse... si los celos lo permiten