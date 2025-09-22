Logo de cuatrocuatro
'First Dates' | Programa completo, en vídeo (22/09/2025)

P2183 - Relaciones poliamorosas First Dates Temporada 8 Programa 2183
  • Disfruta de todas las citas de 'First Dates' en el programa completo del 22 de septiembre del 2025

Wika Baret es un artista de 30 años que vive entre Madrid y Berlín. Llega a 'First Dates' en busca de una persona buena, sin prejuicios y que se trabaje la personalidad. Su cita será con Capitano Barbaconyo, también artista de 34 años que vuelve por segunda vez al restaurante del amor desde Barcelona, en esta ocasión con una relación poliamorosa. MDSVOD20250920_10040 

