'First Dates' | Programa completo, en vídeo (10/09/2025)

First Dates Madrid, 10 SEP 2025 - 23:45h.

Disfruta de todas las citas de 'First Dates' en el programa completo del 10 de septiembre del 2025

Compartir







Miguel y Marina salvan la diferencia de edad con una conversación estimulante y la promesa de una fiesta techno. Julia confiesa que lleva 30 años sin salir con hombres, y hoy se ve sobrepasada por el incansable Paco. Valero se define como divergente, y le muestra a Jany de su diario de emociones. Y Agata se lleva a IIlyan a lo oscuro, aunque al principio no era su tipo.