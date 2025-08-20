'First Dates' | Programa completo, en vídeo (20/08/2025)

First Dates 20 AGO 2025 - 23:40h.

Disfruta todas las citas de 'First Dates' en el programa completo del 20 de agosto del 2025

Un soltero se queda estupefacto ante la neurodivergencia de su cita: “Me lo tendría que volver a explicar en otro idioma”

Dani, escritor, se embelesa con Diana, una violinista con una imaginación y sensualidad desbordantes. Félix es un motero empedernido, y al conocerle, Conchi se ha puesto como una moto. Luis Carlos repite en 'First Dates' con Montse, que ha decidido ser modelo a los 68 años. Y Nana y Roberto hacen muy buena pareja con esos looks fuera de lo común, pero no vemos las mariposas por ninguna parte.