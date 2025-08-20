Logo de cuatrocuatro
'First Dates' | Programa completo, en vídeo (20/08/2025)

P2165 - El templo del placer First Dates Temporada 7 Programa 2165
El programa completo de 'First Dates' del 20 de agosto de 2025.
Dani, escritor, se embelesa con Diana, una violinista con una imaginación y sensualidad desbordantes. Félix es un motero empedernido, y al conocerle, Conchi se ha puesto como una moto. Luis Carlos repite en 'First Dates' con Montse, que ha decidido ser modelo a los 68 años. Y Nana y Roberto hacen muy buena pareja con esos looks fuera de lo común, pero no vemos las mariposas por ninguna parte.

