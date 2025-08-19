Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (19/08/2025)

Casi 5.000 vecinos desalojados en 66 localidades de León afectadas por los violentos incendios forestales

Vecinos de Riaño y La Reina, en León, se organizan para evitar que las llamas entren en los Picos de Europa

La meteorología favorable de las últimas horas está permitiendo que los incendios que afectan a la provincia de León pasen de ser "infernales a extinguibles", si bien la situación obliga a mantener 66 localidad desalojadas y a un total de 4.678 personas fuera de sus hogares, además de dos municipios confinados con 54 habitantes. Informa Marcos Vaz.

Los vecinos de Riaño y La Reina, en León, llevan horas trabajando sin descanso para evitar que las llamas lleguen a sus viviendas y logren entrar en el Parque Natural de Los Picos de Europa. Han abierto cortafuegos, excavado zanjas y retirado todo el material combustible posible para parar el avance del fuego.