'First Dates' | Programa completo, en vídeo (19/08/2025)
Disfruta todas las citas de 'First Dates' en el programa completo del 19 de agosto del 2025
La tremenda pillada de Laura Boado con un soltero de ‘First Dates’: “¿Tú te hiciste viral, no?"
Jairo, maestro de 26 años procedente de Málaga, busca una relación estable, cerrada y romántica, basada en la sinceridad y el cariño. Su cita es con José María, un controlador O.R.A. de 32 años natural de Granada. A lo largo de la velada, la conexión entre ambos ha ido creciendo.