'First Dates' | Programa completo, en vídeo (18/08/2025)

First Dates 18 AGO 2025 - 23:52h.

Disfruta todas las citas de 'First Dates' en el programa completo del 18 de agosto del 2025

Un soltero se queda en shock al ver la pulsera de España de su cita: “Esa es la de la discordia, una red flag"

Compartir







Carla, psicóloga de 27 años, llega desde Barcelona con la intención de conocer a Miquel, un empleado de banca de 34 años, después de haberlo visto anteriormente en 'First Dates'. A Carla le llamó mucho la atención su actitud y busca, al igual que él, una relación abierta.