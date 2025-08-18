Logo de cuatrocuatro
Logo de First datesFirst dates
First Dates a la carta

'First Dates' | Programa completo, en vídeo (18/08/2025)

P2163 - Relaciones abiertas First Dates Temporada 7 Programa 2163
El programa completo de 'First Dates' del 18 de agosto de 2025.
Compartir

Carla, psicóloga de 27 años, llega desde Barcelona con la intención de conocer a Miquel, un empleado de banca de 34 años, después de haberlo visto anteriormente en 'First Dates'. A Carla le llamó mucho la atención su actitud y busca, al igual que él, una relación abierta.

Temas