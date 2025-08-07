'First Dates' | Programa completo, en vídeo (07/08/2025)

First Dates 07 AGO 2025 - 23:35h.

Disfruta todas las citas de 'First Dates' en el programa completo del 7 de agosto del 2025

Carlos Sobera sufre un percance con una soltera de ‘First Dates’: “¡Casi pierdo un ojo!”

Con una vestido rojo que quita el hipo y una voz angelical, María 'Poppins' podría ser la mujer ideal para Frank. El ex novillero Julio vuelve al restaurante y puede que esta noche salga por la puerta grande de la mano de Cati, monárquica y taurina. Silvia, enamoradiza y con miedo a estar sola, recela de de Rafa, "travieso" y proclive a meterse en jardines.