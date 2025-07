First Dates 10 JUL 2025 - 23:20h.

Disfruta todas las citas en el programa completo del 10 de julio de 2025

Compartir







José busca una conexión emocional, tal vez con Ari que se queja de no conseguir relaciones serias. Angelino no quiere salir de Albacete, pero resulta que Chus es de Palecia. A Rafa, José Luis, su cita, no le cae mal, pero físicamente le recuerda a su primo de Valencia. Y Luis no puede ocultar que se alegra mucho, pero mucho, mucho, de ver a Pilar.