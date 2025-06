First Dates 18 JUN 2025 - 23:20h.

Disfruta todas las citas en el programa completo del 18 de junio de 2025

Compartir







Vicente repite y vuelve a exclamar aquello de "¡Ay, cómo me estás gustando!", esta vez con Eloína. Paula ha convertido sus mayores pasiones, la salud mental y los caballos, en un medio de vida, pero Andrea no compra su terapia. Manuel siente un flechazo inmediato con Victoria, pero la cara de ella delata que el sentimiento no es mutuo.