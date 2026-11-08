Los secretos que se ocultan tras los exorcismos de la Iglesia Católica, esta noche en 'Cuarto milenio'

Cuarto Milenio 08 NOV 2026 - 11:46h.

Iker Jiménez y Carmen Porter analizan esta noche, en compañía de expertos, las noticias del misterio: a partir de las 21.15 horas en Cuatro

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Esta noche, en una nueva entrega de la nave del misterio, el doctor José Miguel Gaona comparte su experiencia durante un curso de exorcismo en Roma, destacando la formación rigurosa y multidisciplinar de los sacerdotes, y reflexionando sobre la complejidad entre lo psiquiátrico y lo espiritual en los casos de posesión.

Además, la reciente desclasificación de documentos OVNI por parte del Departamento de Guerra de Estados Unidos y el caso del envenenamiento masivo con Paraquat ocurrido en Japón durante 1985, conocido como los asesinatos de las máquinas expendedoras.

No te pierda una noche de misterio, hoy a partir de las 21.15 horas en Cuatro.