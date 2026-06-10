Miguel Salazar Madrid, 10 JUN 2026 - 00:25h.

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Dentro del Partido Socialista, hay barones como Emiliano García-Page que no dudan en alzar su voz contra el liderazgo de Pedro Sánchez. Tal es el nivel de hartazgo en muchos de ellos que un grupo de militantes socialistas ha decidido poner en marcha ReActiva PSOE, una corriente crítica dentro del partido que pide que Sánchez no vuelva a presentarse a las elecciones.

Álvaro Frutos es miembro de este grupo y ha ocupado importantes cargos en la era de Felipe González. Durante una entrevista en 'Código 10', Nacho Abad se ha visto obligado a intervenir tras unas palabras que no le han agradado al presentador.

Las declaraciones de Álvaro Frutos

El periodista le cuestionaba unas declaraciones que había lanzado. "Usted dice: 'yo estoy a favor del PSOE, pero no estoy en contra de Pedro Sánchez'. ¿Cómo que no?", le pregunta.

Futos contestaba sin tapujos. "España está agotada en este momento por un problema que todos, la parte de la política, la parte de los medios de comunicación, están agotando la confianza de los ciudadanos en sus insitcuoines, lo peor que un país puede hacer", dice.

Abad cree que esa "acusación" es "muy gruesa". "¿Los medios estamos agotando la confianza de los españoles en las instituciones? ¿Somos nosotros los que robamos, los que tenemos cloacas?", manifiesta el presentador. "Frivolizar el discurso no lleva ningún sitio", apostillaba Frutos.