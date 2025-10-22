Código 10 Madrid, 22 OCT 2025 - 01:23h.

Alina ha abandonado el plató del programa tras un desencuentro con Rosa, cuyo inquilino lleva 3 años sin pagarle

Alina, una mujer que reclama daños en la vivienda de la que dejó de pagar el alquiler por el caso omiso de la dueña -según su versión-, ha abandonado el plató de 'Código 10' tras un tenso encuentro con una propietaria que es víctima de inquiokupación.

Durante el programa, ya estaba existiendo tensión tras las declaraciones de Alina, que asegura que debe 7.000 euros porque su dueña no ha querido asumir los desperfectos de la casa que alquila. En un momento, vive un desencuentro con la periodista María Jamardo, quien le ha acusado de hacer "afirmaciones gruesas" al decir la invitada que el juzgado de Alcalá de Henares "es corrupto".

Alina no podía ocultar su indignación y rabia por la situación que atraviesa. "Mi vida corre peligro", expone. Más tarde, entraba en directo Rosa, una mujer que es víctima de inquiokupación porque las personas que habitan en su casa llevan sin pagarle durante 3 años. La otra cara de la moneda.

Alina estalla tras escuchar a Rosa

Rosa tenía claro que iba a lanzarle un claro mensaje a Alina nada más conectar con el programa de Cuatro presentado por Nacho Abad y David Aleman. "Primero me quiero dirigir a la inquilina morosa. Para mí es una inquiokupa, porque siguen todos el mismo patron. Justifica dos agujeros en su casa para no pagar el alquiler. Se va a alargar allí dos años", le transmite como podemos ver y escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Alina explotaba. "Déjame hablar que te he escuchado mucho rato", apostillaba la otra. "Tengo todos los recibos pagados y he dejado de pagar cuando han venido a amenazarme", le decía por su parte la mujer que afirma que no paga el alquiler. De un momento a otro, Alina abandona el plató de 'Código 10' llena de enfado. "Si se quiere ir que se vaya", puntualizaba Rosa tras ver cómo se iba de los estudios.