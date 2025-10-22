Código 10 Madrid, 22 OCT 2025 - 00:50h.

Alina, una mujer que no quiere definirse como "morosa" ni "inquiokupada", se ha enfrentado a la colaboradora en directo

Alina comparte que ha dejado de pagar la vivienda que alquila porque su vida "está en peligro". Con esta afirmación se refiere a la obra que están realizando en el piso que está por encima del suyo y los desperfectos que ha ocasionado con el paso del tiempo. Teme que el techo pueda desplomarse. Y, según su versión, la propietaria lo que ha hecho ha sido lanzarle "amenazas".

"Actualmente debo 7.000 euros", comenta. Siempre citando a la propia Alina, la dueña habría contratado "una empresa de desokupación", con la que ha recibido incluso "ataques" que ha podido grabar en vídeo. "Soy una inquilina que he cumplido durante años, he aguantado muchas cosas", relata.

Jamardo, a Alina: "Has hecho una afirmación gruesa"

Tras compartir su caso, ha lanzado acusaciones contra la justicia. "El juzgado de Alcalá de Henares es muy corrupto, que se absuelva un caso del que yo he dado pruebas de que me han dado patadas en la puerta delante mis hijos de 8 y 5 años...", asegura. Alina cuenta que le trasmitieron que se absolvía sus denuncias "sin traducir" el documento que acabó firmando.

María Jamardo, colaboradora del programa de Cuatro presentado por Nacho Abad y David Aleman, no daba crédito con las declaraciones de Alina. "Has hecho una afirmación guresa", le lanza como podemso ver y escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. "Pero, ¿quién compra al juez para que no te haga caso a ti? Será que no que no tiens pruebas suficientes, ¿no es cierto?", puntualizaba la periodista.

Alina, por su parte, se defendía. "El dueño de la empresa que me ha mandado esta señora hace parte de un partido político que no quiero dar el nombre", decía. "La realidad que es quevierte acusaciones cuando no paga el alquiler. A mí me parece uqe le está echando un morro alucinante", contestaba la colaboradora.