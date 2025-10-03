Lara Guerra 03 OCT 2025 - 20:10h.

El Tribunal Supremo recibía por parte de la UCO, un informe con lo más destacado sobre los supuestos pagos del PSOE al que fuera ministros de Transportes y todo lo relacionado con Koldo García. En este contexto, Letizia de la Hoz, abogada de Koldo García, responde en 'Todo es mentira' tras el informe de la UCO sobre su patrimonio.

En primer lugar, Letizia explica que ha "mirado el informe y estaba esperando a encontrarme millones porque estamos acostumbrados a que los casos de corrupción y este parece ser que es le gran caso de España pues es que no veo las cantidades defraudadas. Me deja muy tranquila este informe porque se habla de minucias que tienen explicación muy lógica. Si esto es lo que esperaban encontrar, entonces no han encontrado nada".

Al escuchar las "minucias" de la abogada, Risto Mejide no duda en mencionar las 2.000 chistorras, a lo que ella responde que "esto se puede interpretar literalmente o como ha hecho la UCO, hacer una interpretación donde asumen que es dinero. El tema es para risa, si lo sacamos de contexto nos tenemos que reír de lo desproporcionado que es esto".

Asimismo, la abogada deja claro la interpretación que ella considera real en base a las declaraciones de su cliente: "Por ejemplo los soles es la moneda de Perú y entonces cuando están hablando de los folios, en la página 256 hablan de los fondos y mencionan los soles, hablan de la moneda de allí, entonces, con mis respetos a quién haya hecho el informe, pero es así. Le está dando una interpretación esperpéntica. Luego se habla en soles, en dólares...".

Por otro lado, Letizia da a entender que respecto a las chistorras, no es el término que adjudica la UCO sino que podría referirse a comida: "Si todo lo pones junto es un esperpento, era tan fácil como buscarlo. Sobre las chistorras, pues os estoy contestando en el mismo día, he leído por ahí que está dentro del contexto de la noche electoral y dice Koldo 'pase lo que pase ya tenemos las chistorras'. En la sede del PSOE Koldo era asesor y se encargaba también de los gastos"

Tras producirse varias risas en plató, la abogada explica que "aquí hay varias formas de tomárselo, yo entiendo que hace gracia, pero se están haciendo interpretaciones que afectan a mi cliente. Hay una cosa que está clarísima, cuando sacas los mensajes de contexto puedes darles una interpretación que quieras, pero soles es la moneda de Perú, chistorras son chistorras y folios son folios".

En este momento, Risto Mejide no da crédito al escuchar las referencias de comida y los folios, por lo que sin dudarlo deja a un lado las risas y comenta: "Creo que es usted la que se está riendo de nosotros", a lo que ella responde: "Estoy intentando entrar en el ambiente festivo que tenéis. Vamos a empezar por los folios, váyase al 184 donde se dice 'a ver si mañana te acuerdas y me traen folios a casa', le dice Ábalos a Koldo. Se interpreta que los que lo lleva es Koldo y es dinero cuando son los mozos de almacén. Están mezclando fechas sin ningún rigor porque ese mensaje es de marzo de 2020 y luego dicen que los siguientes de los folios son mensajes de mayo de 2021".

Por otro lado la abogada asegura que "teniendo en cuenta de que ese informe de la UCO parte de que Víctor de Aldama les da 10.000 euros todos los meses y con esto lo intentan cuadrar y justificar con los soles de Perú, los folios de 2021 y con las chistorras. Quiero pensar que igual que los soles son soles, los folios son folios y las chistorras son chistorras. He pedido reiteradamente la devolución de los móviles de Koldo para encontrar un contexto y el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional me han llamado pesada entre comillas porque dicen que' no ha lugar'. Yo necesito defender a mi cliente con el contexto de como se han dicho estas cosas

El gran caso de la corrupción de España sea esto no deja de ser una tontería, con todos mis respetos. Quiero poner un ejemplo, hay una foto que Patricia manda a Koldo y le adelanta los gastos, pues bien, hay unos mensajes anteriores que la UCO no contextualiza, donde dicen que no se puede adelantar gastos y que hay que adelantarlos.